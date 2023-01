Stärkungspaket Innenstadt Drogenszene soll stärker überwacht werden

Zudem soll über Trends und Ergebnisse in der Arbeit mit den Drogenabhängigen sowie über Entwicklung der Szene selbst in jeder Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Sicherheit und Ordnung berichtet werden. Konkret heißt es: „Dabei ist auch eine Analyse der Theaterplatz-Szene sowie weiterer sich in der Stadt aufhaltender Gruppen, deren Verhalten als problematisch im Sinne der Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wahrgenommen wird, vorzunehmen.“ Dabei soll auch über die Delikte, der Art der Sanktionen und die Wohnsitze der Betroffenen berichtet werden.