Städtebauliche Entwicklung rund um das Drogenhilfezentrum in Krefeld Hardenbergviertel soll „Sanierungsgebiet“ werden – wo das Viertel wirklich steht

Im Februar 2022 gab eine Ratsmehrheit den an das Drogenhilfezentrum angrenzenden Vierteln ein Versprechen: sie nicht nur zu pflegen, sondern städtebaulich zu entwickeln. Sogar von einem Quantensprung war die Rede. Nun hat die Stadt Bilanz gezogen und kündigt weitere Schritte in der Entwicklung von Hardenberg- und Kronprinzenviertel an: Die Viertel sollen „Sanierungsgebiet“ werden, und es soll ein „Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) für beide Viertel erarbeitet werden.