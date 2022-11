Drogenhilfezentrum Krefeld : Verschärfte Kontrollen rund um die Schwertstraße

Krefeld Mit mehr Präsenz rund um das geplante Drogenhilfezentrum will der KOD ein Zeichen setzen. Die Maßnahmen sollen die Sicherheit und Ordnung in den Quartieren verbessern.

(RP) Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Krefeld hat die Präsenz in den Quartieren rund um das geplante Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße weiter intensiviert. Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian hatte zuletzt bei einem Bürgerdialog in den Räumen des Pfarrheims von St. Stephan darauf hingewiesen, dass bereits im Vorfeld der Eröffnung des Drogenhilfezentrums Maßnahmen auf dem Feld Sicherheit und Ordnung in den Quartieren erfolgen würden.

Erneut haben außerdem Dienstkräfte des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung und der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ des Hauptzollamtes Krefeld am vergangenen Sonntag Kontrollen in Kiosken vorgenommen. Insgesamt wurden 18 Kioske – unter anderem in den Quartieren rund um das geplante Drogenhilfezentrum – kontrolliert. Dabei wurden 16 bußgeldbewehrte Verstöße sowie weitere ordnungsrechtliche Verstöße festgestellt. Die Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüften in 17 Kiosken die Beschäftigungsverhältnisse der angetroffenen Mitarbeitenden. Dies geschah sowohl durch Personenbefragungen als auch durch die Prüfung der Geschäftsunterlagen. Zweck der Prüfungen ist die Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überprüfung der Einhaltung des Mindestlohnes. In zehn Fällen konnten Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, hiervon in fünf Fällen hinsichtlich der Beitragsvorenthaltung, in drei Fällen hinsichtlich der Mindestlohnunterschreitung sowie in zwei Fällen hinsichtlich des Leistungsmissbrauchs. Weitere Prüfungen sind noch notwendig.