Ladendiebstahl in Krefeld : Drogenabhängiger droht mit seiner Spritze

Krefeld Ein rabiates Diebesduo drohte Ladendetektiven in zwei Supermärkten mit einer Spritze. Die beiden sind drogenabhängig und einschlägig polizeibekannt. Sie sind mit Videoaufzeichnungen überführt, aber flüchtig.

Ein 37 Jahre alter Russe hat am Mittwoch gleich zwei Ladendetektive aus verschiedenen Märkten mit einer Spritze bedroht. Der Drogenabhängige war mit einer 41-jährigen Deutschen jeweils beim Ladendiebstahl erwischt worden. Im zweiten Markt gab er an, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Der Detektiv ließ die beiden deshalb mit dem Diebesgut gehen. Das Duo ist noch flüchtig. Die Identität konnte die Kriminalpolizei anhand von Videoaufzeichnungen feststellen. Sie sind bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Der 37-jährige Russe und die 41-jährige Deutsche haben keine Meldeadresse, weshalb die Polizei weiter nach ihnen fahndet. Auf sie warten nun Strafverfahren. Die Tatverdächtigen haben innerhalb weniger Stunden gleich zwei Ladendiebstähle begangen. In beiden Fällen entwendeten sie Ware aus Supermärkten und bedrohten die Mitarbeiter anschließend mit einer Spritze. Gegen 12.10 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Supermarktes am Bleichpfad, wie ein Mann und eine Frau Bekleidung und Lebensmittel in ihre Taschen steckten und das Geschäft verlassen wollten, ohne zu bezahlen. Er sprach die beiden an und hielt sie mithilfe einer weiteren Mitarbeiterin fest. Dann kam es zu einer Rangelei. Plötzlich zog der Mann eine Spritze aus seiner Tasche und drohte damit, während sie aus dem Laden gingen. Vor dem Geschäft versuchte die Mitarbeiterin erneut, die Frau festzuhalten, die daraufhin gegen ihren Arm schlug und sich so befreien konnte. Der Mann hielt die Spritze währenddessen immer noch in seiner Hand und bedrohte die Mitarbeiter. Dann entleerte er sie in der Luft. Beide fuhren auf Damenfahrrädern durch den Kaiser-Friedrich-Hain Richtung Jungfernweg davon. Um 19.15 Uhr meldete sich der Filialleiter eines Supermarktes an der Gutenbergstraße wegen eines Ladendiebstahls mit identischem Geschehensablauf.