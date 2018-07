Drogen und Alkohol am Steuer

Krefeld Autofahrer stoppt vor grüner Ampel.

(jon) In der Nacht zu Sonntag beobachteten Einsatzkräfte der Polizei einen 31-jährigen Autofahrer auf dem Europaring, der deutliche Schlagenlinien fuhr und dabei zwei Fahrstreifen benutzte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur einen erhöhten Alkoholkonsum fest, sondern auch, dass der 31 Jährige keinen Führerschein hatte. Dem Krefelder wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Samstag um 23.45 Uhr sahen die Beamten einen 34-jährigen Fahrzeugführer auf der St.-Anton-Straße/Ostwall in seinem Pkw, der trotz Grünlicht vor dem Kreuzungsbereich anhielt. Aus diesem Grund wurde der 34 Jährige angehalten und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Fast zur selben Zeit, gegen 23.40 Uhr, fuhr ein 18-jähriger mit seinem Auto auf der Traarer Straße in Richtung Uerdingen. Er wurde angehalten und kontrolliert, da das Abblendlicht des Pkw nicht eingeschaltet war. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, dem 18 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.