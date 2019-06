Musik in Krefeld : Dritter Krefeld-Sampler — diese Musiker sind dabei

Musik in Krefeld

Krefeld Musikwettbewerb fördert hiesige Künstler mit professioneller Studioaufnahme und Veröffentlichung auf dem „Krefeld-Sampler“.

(RP) Die Würfel sind gefallen, die Jurystimmen verteilt: Beim Musikwettbewerb „Listen to Numbers“ filterte eine zwölfköpfige Jury aus 87 Bewerbungen 13 Gewinner. Die Künstler werden auf verschiedene Weisen gefördert: Sie erhalten ein Preisgeld von 600 Euro, werden auf dem „Krefeld-Sampler“ erscheinen und bei einem Konzert bei „Kultur findet Stadt(t)“ (15. Juni) auftreten.

Der Wettbewerb wurde im Auftrag der „Krefelder Musiker Initiative“ organisiert und von städtischer Seite durch das Kulturbüro gefördert. Federführender des Wettbewerbs ist Musiker und Fotograf Philip Lethen. Angeregt wurde das Förderprogramm durch Oberbürgermeister Frank Meyer, der sich über die rege Teilnahme am Wettbewerb freut: „Das ist eine überwältigende Resonanz und ein klares Zeichen für die Lebendigkeit der Krefelder Musikszene. Die Quantität und die Qualität bei dem Wettbewerb zeigen deutlich, dass es richtig war, die junge Musikszene in Krefeld stärker in den Blick zu nehmen.“