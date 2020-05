100 Arbeitsplätze weniger : Dreiring-Werke werden voraussichtlich im Oktober stillgelegt

Die Dreiring-Werke haben eine lange Tradition in der Seifenherstellung. Die Marke Fa war das bekannteste Produkt. Bis September gibt es noch Aufträge. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Chance, dass sich noch ein Investor für den Betrieb im Krefelder Rheinhafen findet, ist minimal. 100 Mitarbeiter sind mit dem Abarbeiten der Aufträge befasst. Danach verlieren sie ihren Arbeitsplatz.

Bis Ende September haben die rund 100 Beschäftigten der Dreiring-Werke im Uerdinger Hafen noch zu tun. So lange läuft die so genannte Ausproduktion des Seifenherstellers. Danach werde der Betrieb mit großer Wahrscheinlichkeit stillgelegt, sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Chance, dass gleichsam in letzter Sekunde ein Investor für den Betrieb auftaucht, geht offenbar Richtung null.

Ab Oktober beginnt der Ausverkauf, um die Gläubiger der Kappus-Gruppe zu befriedigen. Viel wird das Krefelder Werk nicht dazu beitragen können. Grundstück und Gebäude sind nur gemietet, fließen also nicht in die Insolvenzmasse ein. Welcher Erlös eventuell für den Maschinenpark zu bekommen wäre, ist unklar. Bereits Ende Januar hatten die Gläubiger entschieden, den Standort Krefeld stillzulegen, nachdem zwischen dem Investor und den Kunden keine Einigung über auskömmliche Preise erzielt werden konnte, teilte Insolvenzverwalter Franz-Ludwig Danko am Dienstag mit.

Er habe den Seifenhersteller Kappus-Gruppe inzwischen an den Investor übergeben. Das so genannte „Closing“, das heißt die Übertragung auf eine neue, insolvenzfreie Gesellschaft, habe wie geplant zum Monatswechsel stattgefunden, teilte er gestern mit. Die Übertragung umfasse den vollständigen Geschäftsbetrieb der Hirtler Seifen GmbH in Heitersheim (82 Mitarbeiter), sowie der Kappus Seifen GmbH Riesa & Co. (76 Mitarbeiter). Alle dort beschäftigten Mitarbeiter würden übernommen. Die Unternehmen würden künftig als Kappus GmbH firmieren, hinter der die Beteiligungsgesellschaft Ad-Astra mit Sitz in München stehe, so ein Sprecher. Danko hatte im März mit dem Investor einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet, der jetzt vollzogen wurde. Mit einem Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro und einer jährlichen Produktion von mehr als 150 Millionen Stück Seife und Syndets aus synthetischen Tensiden gehöre die konsolidierte Kappus-Gruppe weiterhin zu den größten Seifenherstellern in Westeuropa.