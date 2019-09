Theater Krefeld : Brechts Haifisch hat wackelige Zähne

Mackie Messer (Michael Ophelders) und Polly Carolin Schupa flirten in der Pathologie (Bühne: Hremann Feuchter, Kostüme: Alexandra Tivig). Foto: Matthias Stutte

Krefeld Mit der „Dreigroschenoper“ startete das Theater in Krefeld in die neue Spielzeit. Kurt Weills Musik zieht immer noch, aber Brechts Botschaften haben in der Inszenierung von Helen Malkowsky kaum noch Biss.

Von Petra Diederichs

Die Bettler betteln, die Diebe stehlen, die Huren huren. Die Verhältnisse sind geklärt bei Bertolt Brecht. Doch ebenso klar ist: „Es muss etwas Neues geschehen“. Das fordert Jonathan Jeremiah Peachum, der aus der Armut der Menschen Profit schlägt, weil er sie mit fiktiven Leid-Schicksalen betteln schickt. Denn all sein ausgedachtes Elend berührt die abgestumpften Mitmenschen nicht mehr. Und auch sein Widersacher Mackie Messer kann mit dem Rauben und Totschlagen keine tiefe Kapitalismuskritik mehr entzünden.

Etwas Neues musste her. Und auch Brecht hat nach fast einem Jahrhundert seine rebellische Zugkraft eingebüßt. Seine sozialistischen Ideale taugen nicht mehr als Weckruf. Da ist die Idee eigentlich gut, eine Regisseurin heranzulassen, die eigentlich auf Opern fokussiert ist: Helen Malkowsky, die am hiesigen Haus bereits „Stiffelio“ und „Hamlet“ verantwortet hat. Nun also die Musik von Kurt Weill, die seit 90 Jahren mit Schmackes in Herz und Beine zielt. „Und der Haifisch, der hat Zähne“ kann jeder gleich weitersingen. Doch bei diesem wackelt das Gebiss.

info Nächste Vorstellung am Dienstag, 8. Oktober Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht mit der Musik von Kurt Weill wurde am 31. August 1928 im Berliner Theater am Schiffbauerdamm uraufgeführt. Nächste Vorstellung in Krefeld: 8. Oktober, 19.30 Uhr Kartentelefon 02151 805125.

Die Opernexpertin wollte Neues und legte wenig Wert auf musikalisches Feuerwerk. Das Schummrig-Verruchte aus den dreckigen Hafenkneipen Brechts hat Malkowsky gegen eine antiseptische Sterilität getauscht. Hermann Feuchter hat ein Grau-in-Grau gebaut, einen halbrunden Saal einer Pathologie, in der Michael Ophelders als Mackie Messer Scheinleichen auf Sezierbahren hin und her fährt und in Kühlfächer verlädt. Weil um ihn herum so viel Tod ist, redet er mit den Körpern unter den Seziertüchern – und dann und wann steht einer auf, spricht oder singt mit.

Mackie ist kein skrupelloser Organhändler, ebensowenig ist sein Erzfeind Peachum (Adrian Linke) ein aalglatter Kopf der Bettelmafia (trotz seiner symbolträchtigen Glatze) – so zeitgemäß deutlich wird die gebürtige Dresdenerin Malkowsky nicht. Die Pathologie haben TV-Krimiserien längst als Schauplatz etabliert. Da fällt der grausige Schauder weg. Vieles bleibt unentschieden. Brechts Idee vom epischen Theater, in dem Mitleid und Identifikation mit den Helden einer unsentimentalen Distanzhaltung geopfert werden, lässt den Motor der Inszenierung stottern. Denn die Verwandlung von Ganoven in brutale Monster findet nicht statt. Selbst wenn Mackie zwischendurch mal eine Kehle durchschneidet, ist er doch vor allem ein scheiternder Macho mit Goldkettchen und ohne Unrechtsbewusstsein. Die egoman ums eigene Schicksal kreisenden Figuren schrecken nicht ab. Sie wecken nur Nicht-Betroffenheit.

Zum Glück ist da die Musik. Auch wenn ihr der Gassenhauersog entzogen wird, hat sie Magnetkraft. Parolen wie vom Fressen und der Moral und dem verrotteten Christ verpuffen hier nicht. Da hat der Haifisch noch ein paar Zähne. Willi Haselbek und sein Threepenny Opera-Orchester (mit Dirk Grezius, Kim Jovy, Christoph Kammer, Jörg Kinzius, Olaf Krüger, Olaf Scherf und Henning Nierstenhöfer) spielen, was das Zeug hält: Tango, Swing und Schlagerrhythmus feuern sie mit Leidenschaft ab. So gewinnt der Abend an Fahrt und kurz vor der Pause hat er richtig Tempo, bei der sich auch die choreografische Vorbereitung der Schauspieler (durch Stefan Kunzke) auszahlt.