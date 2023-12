Zahl der Beschäftigten auf 96.100 gestiegen Drei von vier Krefeldern sind Dienstleister

Krefeld · Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Krefeld bleibt hinter der Entwicklung in Nordrhein-Westfalen zurück. Trotz Anstieg bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt.

19.12.2023 , 17:00 Uhr

Der Dienstleistungssektor in der Stadt Krefeld ist sehr ausgeprägt. 76,9 Prozent aller Beschäftigten sind in dem Bereich tätig. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de