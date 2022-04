Corona in Krefeld : Drei Corona-Todesfälle über die Osterfeiertage

Eine Pflegerin hält die Hand eines Covidpatienten auf der Intensivstation. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Krefeld In Krefeld sind bisher 150 Männer und 113 Frauen an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Die meisten waren 80 Jahre und älter. Aber es gab auch einen Todesfall in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist eine traurige Bilanz: Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Montag, 18. April, 0 Uhr) sind über Ostern drei Menschen in Krefeld an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Über ihr Alter, Vorerkrankungen und ihren Impfstatus ist bisher nichts bekannt. Wegen der Feiertage sei es ohnehin zu verzögerten Meldungen der Gesundheitsfachbereiche gekommen, betont das RKI.

Damit verzeichnet Krefeld jetzt 263 Todesfälle in der Coronabilanz: 150 Männer und 113 Frauen. Die meisten waren 80 Jahre oder älter: insgesamt 139 Personen. In der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre sind laut Statistik bisher 89 Infizierte gestorben. Es gab 34 Tote bei den 35- bis 29-Jährigen, und eine Person war zwischen 15 und 34 Jahre alt.

Derzeit werden vier weitere Personen mit Covid auf den Intensivstationen der Krankenhäuser behandelt, vier davon müssen beatmet werden.

Derweil sinkt die Kurve bei den Neuinfektionen langsam weiter. Die Quote derer, die sich – gemessen an 100.000 Einwohnern – innerhalb der vergangenen sieben Tage infiziert haben, ist von 718,6 am Ostersonntag auf 685, 9 gerutscht.