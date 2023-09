Ernährung im Wandel Ein Uerdinger berät den Deutschen Bundestag

Er isst gerne Pizza und züchtet auf dem Balkon im Blumenkasten Tomaten. In der Küche steht ein Topf mit frischem Basilikum. Der Uerdinger Sebastian Hösten ist einer von drei Krefeldern, die für den ersten vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bürgerrat zum Thema Ernährung im Wandel ausgelost wurden. „Ich war schon überrascht, als ich einen DIN A4 großen Umschlag mit dem prominenten Absender aus Berlin im Briefkasten hatte“, berichtete der 37-jährige, staatlich geprüfte Techniker für Maschinenbau. Für ihn stand außer Frage, dass er der Einladung folgen wolle. „Die Chance, eine Meinung zu äußern, die so weit vordringt, ist nicht alltäglich“, sagte er. Als Normalsterblicher komme man im Regelfall nicht so nahe an die Entscheider heran.