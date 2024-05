Demnächst in der Fabrik Heeder Drei Premieren - jetzt gehen die Clubs im Kresch auf die Bühne

Lisa und Toni sollen die Ferien auf dem Schloss ihrer Tante verbringen. Da wüssten sie schon Besseres als in so einem gruseligen alten Gemäuer zu hocken. Doch dann passiert dort etwas - und aus den Kindern werden Kinderdetektive, die einen kniffligen Fall lösen müssen. Am Wochenende hat der Kinderkrimi „Ein klarer Fall!?!“ Premiere. Es ist eine besondere Premiere, denn sie gehört zu den „Club“-Produktionen.