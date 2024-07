Benefizkonzert geplant Krefelder Bands rocken für trauernde Kinder

Der Eintritt ist frei, aber es werden Zählkarten für das Konzert ausgegeben. Sie sind ab sofort erhältlich bei den Filialen der Volksbank in Fischeln, Hüls und Uerdingen, in der Kufa sowie in der Anlaufstelle für Frühe Hilfen des Kinderschutzbundes, Königstraße 46 (Mi, Do, Fr 11-16 Uhr). Einlass ist ab 18.30 Uhr. Um eine Spende für die Arbeit des Kinderschutzbundes in der Trauergruppe Wolkenanker wird gebeten.