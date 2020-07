Corona-Krise in Krefeld : Dramatische Krise in Hotel-Branche: Nur 105 Gäste aus dem Ausland

Krefeld Im Monat Mai kam der Übernachtungsbetrieb in der Stadt Krefeld wegen der Corona-Pandemie fast komplett zum Erliegen. Sechs Hotels schlossen ihr Haus erst gar nicht auf. 16 hatten Umsatzeinbußen von bis zu 95 Prozent.

(sti) Der Monat Mai war für die Hotelbranche in Krefeld und in anderen Städten unvergleichbar. Wegen der Corona-Krise und der behördlichen Einschränkungen sank die Zahl der Übernachtungen um 84 Prozent. Die Nachfrage aus dem Ausland kam nahezu komplett zum Erliegen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug 97 Prozent. 2019 hatten noch 3451 Männer und Frauen von außerhalb Deutschlands in Krefeld übernachtet. In diesem Jahr waren es 105. Das teilte das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT.NRW) am Donnerstag mit.