Krefeld: Drägerwerke starteten eher schwach ins neue Jahr

Krefeld Für die Mitarbeiter der Drägerwerke aus Krefeld begann das Jahr zwiegespalten. Erst war die Freude groß. Sie bezogen den 14 Millionen Euro teuren Neubau im Europark Fichtenhain. Im April vergangenen Jahres hatten die Bauarbeiten begonnen. Auf der rund 20.000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche sind zwei Gebäudekomplexe entstanden: eine Lagerhalle mit Werkstatt und ein dreigeschossiges Bürogebäude.

Ende des Quartals sorgten die Geschäftszahlen dann für Ernüchterung. Der Auftragseingang ging in den ersten drei Monaten nominal um 2,8 Prozent auf 621,4 Millionen Euro zurück, währungsbereinigt legte er hingegen um 2,6 Prozent zu. Der Umsatz ging hingegen zurück. Dräger konnte die Aufträge in der Region Afrika, Asien und Australien sowie in der Region Amerika währungsbereinigt steigern, während der Auftragseingang in Europa knapp unter dem Niveau des Vorjahrs blieb. Die Aufträge für Produkte der Medizintechnik legten in den ersten drei Monaten währungsbereinigt zu, die Nachfrage bei Produkten der Sicherheitstechnik war hingegen rückläufig.