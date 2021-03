Wirtschaft in Krefeld : Drägerwerk zahlt Boni an Mitarbeiter

Die Firma Dräger verkauft von ihrem Sitz in Fichtenhain aus Medizin- und Sicherheitstechnik. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis der Drägerwerke lagen im vergangenen Jahr deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss des Unternehmens aus der Medizin- und Sicherheitsbranche versiebenfachte sich.

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. In Krefeld ist Dräger seit mehr als 40 Jahren ansässig. 400 Mitarbeiter — davon 290 im Außendienst — sind seit dem Sommer 2018 in einem Neubau im Europark Fichtenhain im Verkauf von Produkten aus den Sparten Sicherheits- und Medizintechnik für die Region Nordrhein-Westfalen, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz tätig.

Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis hätten deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen, erklärte ein Sprecher. Insbesondere Produkte, die bei der Behandlung von Covid-19 zum Einsatz kommen beziehungsweise vor Infektionen schützen, seien sehr stark gefragt gewesen. Als Anerkennung für die Leistung in der Krise habe Dräger seinen Mitarbeitern in Krefeld und weltweit einen Danke-Bonus von insgesamt rund 23 Millionen Euro gezahlt.

Der Auftragseingang legte nominal um 35,4 Prozent auf 3,708 Milliarden Euro (2019: 2,796 Milliarden Euro) zu. Die Aufträge seien dabei in allen Regionen gestiegen, am stärksten in Europa, so der Unternehmenssprecher. Den Umsatz steigerte Dräger gegenüber dem Vorjahr um 22,5 Prozent auf 3,406 Milliarden Euro (2019: 2,780 Milliarden Euro).

In der Medizintechnik legten die Aufträge um 48,6 Prozent zu, getrieben unter anderem von der Nachfrage nach Beatmungsgeräten, Patientenmonitoring und Krankenhauszubehör. In der Sicherheitstechnik sei der Auftragseingang um 23,3 Prozent gestiegen, gefragt waren hier insbesondere Produkte des leichten Atemschutzes (FFP-Masken).

Beim Umsatz verzeichnete Dräger vor allem in der Medizintechnik einen starken Zuwachsvon 36,0 Prozent. Aber auch in der Sicherheitstechnik nahmen die Auslieferungen 8,5 Prozent zu.