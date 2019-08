Jubiläum in Krefeld : 25 Jahre Dr.-Walter-Taenzler-Haus

Krefeld Im Herbst 1994 war das erste Haus für Menschen mit Behinderung bezugsfertig. 22 Bewohner mit Behinderungen zogen in das Gebäude an der Voltastraße ein. Auch heute noch leben hier 22 Menschen.

Vor 25 Jahren hat der inzwischen aufgelöste Verein „Wohnen für Behinderte e.V.“ sein großes Ziel erreicht: Im Herbst 1994 war das erste Haus für Menschen mit Behinderung bezugsfertig. 22 Bewohner mit Behinderungen zogen in das Haus an der Voltastraße ein. Schon vier Jahre später erhielt es seinen Namen, mit dem eine Krefelder Persönlichkeit posthum geehrt wurde. Seit dem 3. Dezember 1998 heißt die Einrichtung „Dr.-Walter-Taenzler-Haus“ (DWTH).

Immer noch leben hier 22 Menschen in zwei Elfer-Gruppen; acht von ihnen sind von Anfang an dabei. Geändert hat sich die Struktur, denn inzwischen liegt die Trägerschaft bei der Lebenshilfe Krefeld. Alle Bewohner arbeiten im „Heilpädagogischen Zentrum“ (HPZ) an der Siemensstraße. Der Weg dorthin ist einfach, sie gehen zu Fuß um zwei Ecken. Sehr nah liegen zwei Supermärkte, die erst vor einigen Jahren hier öffneten: „Da kann ich mein Taschengeld ausgeben“, sagt Bewohnerin Sabine Vogt, eine Frau der ersten Stunde. „Ich bin ganz früh eingezogen“, erinnert sie sich, die im Oktober 1994 in das Haus gekommen ist und hier ein zufriedenes Leben führt.