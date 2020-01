Krankenhäuser in Krefeld : Neuer Chefarzt der Geriatrie am Josefshospital

Dr. Friedhelm Caspers, Leitender Direktor der Geriatrie am Malteser Krankenhaus St. Josefshospital. Foto: Josefshospital

Krefeld Dr. Friedhelm Caspers ist neuer leitender Direktor der geriatrischen Klinik am St. Josefshospital. Er wechselt vom Helios Klinikum in Krefeld zu den Maltesern und wird neben dem Uerdinger Haus auch für das St. Johannes-Stift in Duisburg-Homberg verantwortlich sein.

Caspers ist 66 Jahre alt, in Krefeld geboren und war zuletzt als Chefarzt der Geriatrie im Helios-Klinikum in Krefeld tätig. Er hat an der Universität in Bonn Medizin studiert und dort im Jahr 1991 promoviert. Der dreifache Familienvater ist Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. „Besonderen Wert lege ich auf den engen und kollegialen Umgang mit den anderen Abteilungen in unserer Klinik. Zudem möchte ich die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten intensivieren.“

Zum 1. Februar bekommt Caspers Unterstützung von Andreas Pfüller, der als Oberarzt ebenfalls vom Helios-Klinikum in Krefeld zu den Maltesern wechselt. Pfüller ist 44 Jahre alt, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und hat Medizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studiert. „Mit der personellen Neuausrichtung sind wir wirklich gut im geriatrischen Bereich aufgestellt. Wir haben für Dr. Caspers den Posten als leitender Direktor der Geriatrie neu geschaffen und wollen damit die Bedeutung der Geriatrie für unsere Häuser herausstellen“, erklärt Hauke Schild, Geschäftsführer der Malteser Rhein-Ruhr gGmbH.

