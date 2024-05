Der Doppelhaushalt für die Jahre 2024 / 2025 Wofür die Stadt Krefeld unser Geld ausgibt

Rund die Hälfte dieser Milliarde entfallen in Krefeld auf Transferaufwendungen (2024: 519 Mio. Euro, 47 Prozent der Gesamtausgaben), also auf Sozialleistungen im weitesten Sinne, aber auch auf Überweisungen an Unternehmen der Stadt. Demnach werden 2024 rund 107 Millionen Euro an das Zentrale Gebäudemanagement überwiesen, 15,7 Millionen Euro entfallen auf das Theater, 3,6 Millionen Zuschuss an die Seidenwebehaus GmbH; 23,2 Millionen Euro gehen an den Kommunalbetrieb Krefeld und 3,5 Millionen Euro an die Zoo gGmbh.