Feuerwehr überprüft Gleumes Doppeleinsatz in Krefelder Gaststätten – das Mikado brennt aus

Die Gleumes-Brauerei hat am Freitagabend ihre Gäste wegschicken müssen. In dem Wirtshaus war Brandgeruch festgestellt worden. Der Inhaber habe sofort und richtig gehandelt, sagte die Feuerwehr auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Helfer wurden alarmiert und das Haus an der Nordstraße Ecke Sternstraße geräumt. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an. Anschließend begaben sich die Einsatzkräfte in dem äußerst verwinkelten Gebäude auf Spurensuche. Im Verlauf des Einsatzes musste auch die gesamte Stromversorgung des Hauses abgeschaltet werden. Beim Wiedereinschalten sprang ein Lüfter nicht mehr an - ob der Brandgeruch von ihm aus ging, ist unklar. Die Feuerwehr beendete nach fast zwei Stunden ihren Einsatz. Brandgeruch war zu dem Zeitunkt nicht mehr festzustellen. Der Betreiber wurde aufgefordert, eine Fachfirma einzuschalten, welche die Elektronik des Gebäudes überprüft. Der Aufforderung sei der Inhaber nachgekommen, informierte die Feuerwehr am Samstag. Ein Elektrofachbetrieb habe die Ursache ermittelt und beseitigt, so dass das Brauhaus schon am Folgetag des Einsatzes wieder für seine Gäste habe öffnen können.