Krefeld: Donk: Der erste Weg zum neuen Park

Krefeld 40.000 Euro stehen im Haushalt bereit, damit der schmale Trampelpfad am Fungendonk befestigt werden kann. Das Areal soll Schritt für Schritt verschönert werden. Spenden für Bänke für den Donkpark werden auch bereits gesammelt.

Aus einem Trampelpfad mit Tradition wird jetzt der erste offizielle Weg des neuen Donkparks in Oppum. 40.000 Euro stehen im städtischen Haushalt bereit, um den schmalen Pfad, der sich vom Fungendonk aus entlang eines kleinen Baches Richtung Gath schlängelt, zu befestigen. Der erste Schritt ist bereits getan: Vor wenigen Tagen wurde der Zaun, der den öffentlich zugänglichen Bereich von der großen, bewirtschafteten Wiese abtrennt, um "großzügige zwei Meter" versetzt, wie Hans Becker, Vorsitzender des Fördervereins Donkpark formuliert.

Ein toller Erfolg für den engagierten Oppumer SPD-Bezirksvertreter, der, wie seinerzeit berichtet, vor rund zwei Jahren mit seiner Idee an die Öffentlichkeit gegangen ist, das parallel zur Hauptstraße gelegene Areal schrittweise zu verschönern. Schnell konnte er andere für die Idee begeistern, gemeinsam wurde der Förderverein gegründet, der in der kurzen Zeit seines Bestehens beachtliche Ergebnisse erzielen konnte. Beharrlich und letztlich erfolgreich haben die Donkpark-Förderer auf die Politik eingewirkt, um die 40.000 Euro etatisieren zu lassen.

Gleichzeitig wurden Spenden akquiriert, die bereitstehen, um Bänke aufzustellen, sobald der Weg angelegt ist. Dieser soll von der Grundstruktur her so aussehen, wie die Wege rund um die Burg Linn. "Dann wird man auch bei Regen einigermaßen trockenen Fußes hier spazieren gehen können", sagt Becker. Derzeit verwandelt sich der Pfad bei schlechtem Wetter in eine Matschpiste.