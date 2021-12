Krefelder Laden macht Spendenaktion : Am 17. Dezember gibt’s einen Döner für einen Cent

Krefeld Die Cousins Mehmet und Ozan Ceviriciözü bitten am Freitag für jeden verkauften Döner um eine Spende für den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder und den Verein wefa.

Der Dönerbetrieb Sucuk and Chill an der Kölner Str. 40a lädt zu einer ungewöhnlichen Benefizaktion ein: Die Inhaber Mehmet und Ozan Ceviriciözü feiern das einjährige Bestehen ihres Betriebes. Aus diesem Anlass verkaufen die beiden Cousins ihre Spezialität, den Sucuk Döner Classic, am Freitag, 17. Dezember 2021, statt für vier Euro nur für einen Cent. Zugleich bitten sie die Kunden um Spenden für den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld e.V. und für die „Wefa e.V.“ (Abkürzung für Weltweiter Einsatz für Arme) zugunsten des Baus einer Berufsschule in Burkina Faso.