Wirtschaftsforum Impulse : DIW-Präsident Fratzscher spricht bei der IHK in Krefeld

Krefeld Der bundesweit bekannte Ökonom spricht und diskutiert beim Wirtschaftsforum „Impulse“. Sein Thema: „Wirtschaftliche Chancen und Risiken für Deutschland und Europa“. Eine Anmeldung ist erforderlich.

(RP) Prof. Marcel Fratzscher wird am 31. August beim Wirtschaftsforum Impulse in Krefeld zu Gast sein. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) wird in seinem Vortrag „Wirtschaftliche Chancen und Risiken für Deutschland und Europa“ über die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sprechen. „Vor allem angesichts der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen freuen wir uns auf einen kontroversen Vortrag und auf eine intensive Diskussion mit einem deutschen Top-Ökonomen“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein . Gastgeber des Wirtschaftsforums sind, neben der IHK, auch die Rheinische Post und Mercedes Herbrand.

Prof. Marcel Fratzscher leitet als Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung eines der führenden, unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstitute und Thinktanks in Europa und ist außerdem Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist einer der am häufigsten publizierten deutschsprachigen Ökonomen und hat zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftlichen und seine publizistischen Arbeiten erhalten. „Insbesondere in dieser schwierigen Zeit kommt der Wirtschaftspolitik eine große Bedeutung zu. Die Pandemie ist noch nicht überwunden, der Rohstoffmarkt höchst angespannt, und der Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt insbesondere in Sachen Energieversorgung für enorme Herausforderungen“, so Steinmetz. „Wir freuen uns, mit einem so viel gefragten Redner über die deutsche Wirtschaftspolitik diskutieren zu können.“