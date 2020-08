Krefeld : „Distanz“-Festival: Comedy und Musik auf dem Theaterplatz

Konzert aus Corona-sicherer Distanz zu den Zuschauern auf dem „Rooftop“ des Seidenweberhauses. Hier: M. Walking on the Water. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Seidenweberhaus als Bühne, die Künstler treten am Freitag und Samstag auf dem Dach auf: Das Kleinkunst-Ereignis unter dem Motto „Distanz“ verbindet Comedy, Musik und gutes Essen.

„Lachen auf Distanz“ heißt es am Freitag. Der Comedian David Werker, Poet Johannes Floehr, Poetry Slammerin Marie Gdaniec und Entertainer Volker Diefes unterhalten das Publikum von der „Rooftop“-Bühne. Zuvor können sich 100 Leute an den Tischen auf dem Theaterplatz von Kulisse-Chef Bo Trost mit einem Drei-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dazu stimmen der Liedermacher Der Kaufmann und Les Terroritas mit Comedy-Pop ein. Am Samstag gibt es Musik von Brillo & The Beasts, May und Smot. Das Menü wir akustisch begleitet von Bastian Vogel & Denis Janson.