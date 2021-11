Glühwein, Bratwurst, Reibekuchen rund um die Dionysiuskirche : Krefelds erster 2G-Weihnachtsmarkt eröffnet

Gut vorbereitet kamen die meisten Besucher zur Eingangskontrolle und zeigten direkt ihre Impfzertifikate und Personalausweise. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Bei der Eröffnung des größten Krefelder Weihnachtsmarktes mit insgesamt drei Teilen wünschte Bürgermeisterin Kerstin Jensen (CDU) der Gesellschaft stärkeren Zusammenhalt. Die Einlasskontrollen funktionierten.

Von Bärbel Kleinelsen und Sven Schalljo

Die Premiere des ersten Krefelder Weihnachtsmarktes unter 2G-Bedingungen und deshalb mit Einlasskontrollen war erfolgreich. Am Eingang zum Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“, der die beiden Bereiche rund um die Dionysiuskirche abdeckt, warteten die Besucher am Eröffnungstag geduldig. Jeder, der aufs Gelände wollte, musste zuvor sein Impfzertifikat und den Personalausweis vorzeigen. Anschließend gab es einen Stempel, wie man ihn aus Disco-Besuchen kennt, mit einem schwarzen „KR“. Mit diesem Zeichen auf der Haut war dann auch der Besuch der beiden anderen Weihnachtsmarkt-Teile möglich. Denn erstmals in diesem Jahr erstreckt sich der Weihnachtsmarkt nicht nur auf den Plätzen rund um die Stadtkirche, sondern ist auch auf dem Platz an der alten Kirche zu finden, dort mit dem traditionellen Angebot „Für Leib und Seele“ der Familie Thommessen.

Zur Eröffnung dieses „historischen“ Marktes, der nicht nur der bislang größte seiner Art in Krefeld ist, sondern auch der erste mit Pandemie bedingten Einlassbeschränkungen, begrüßte Bürgermeisterin Kerstin Jensen nach der musikalischen Einstimmung durch die Pfarrbläser St. Stephan die Besucher mit nachdenklichen Worten. Die CDU-Politikerin mahnte die Krefelder, stärker zusammenzuhalten und Grenzen, die durch verschiedene Sichtweisen entstehen, zu überwinden. Damit spielte sie auf die teilweise fehlende Impfbereitschaft in der Bevölkerung an und kritisierte den aggressiven Ton, in dem Diskussionen zu diesem Thema inzwischen geführt würden. „Wir sollten stärker nach dem Verbindenden suchen. Vielleicht sind Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarkttasse das einzige, auf das wir uns verständigen können unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen“, sagte Jensen und ermutigte die Zuhörer, dazu beizutragen, durch angemessenes Verhalten das zu erhalten, was einem lieb und teuer sei. Dazu gehöre aber auch, nicht nur die Atmosphäre zu genießen, sondern auch die Händler für ihr Durchhaltevermögen an vielen zugigen und regnerischen Tagen durch Käufe zu belohnen. Damit es auch in den kommenden Jahren wieder einen solch attraktiven Weihnachtsmarkt in Krefeld geben könne.

Gemütlich ging es am Eröffnungsnachmittag auf dem traditionellenThommessen-Markt zu, der nun auf dem Platz an der alten Kirche zu finden ist. Foto: Fabian Kamp

Info Weihnachtstasse erinnert an Schneeball Paoline Kaufmann. Foto: Fabian Kamp Entwürfe für Weihnachtstassen haben zehn Studierende des zweiten Semesters des Studienganges Produkt- und Objektdesign der Hochschule Niederrhein eingereicht. Am Ende hatte Paoline Kaufmann die Nase vorn. Ihre Gewinner-Tasse erinnert mit ihren Dellen an einen Schneeball. „Es ist tatsächlich die erste Tasse, die keine glatte Oberfläche hat. Sie liegt auch ohne Henkel sehr gut in der Hand“, lobte Stadtmarketing-Chefin Claire Neidhardt. Den zweiten und dritten Platz belegten Sam Weyergraf und Katharina Bernhard. Alle Entwürfe sind ab sofort bei „Lechner+ Hayn“ an der Rheinstraße 114 zu sehen. Die Gewinnertasse gibt es in diesem Jahr in einrt Auflage von 600 Stück. Sie ist am Stand des Stadtmarketings auf dem Weihnachtsmarkt, bei „Lechner + Hayn“, auch im Mediencenter Krefeld an der Rheinstraße 76 und im SWK-Service-Center am Ostwall für 9.90 Euro erhältlich. Der Weihnachtsmarkt öffnet bis 23. Dezember immer Sonntag bis Mittwoch von 12 bis 20 Uhr, Donnerstag von 12 bis 21 Uhr und Freitag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr.

Bei Besuchern und Händlern war unterdessen die Vorfreude auf die kommenden sechs Wochen groß. „Der erste Eindruck ist sehr schön. Wir kommen seit Jahren immer am ersten Tag her, und in diesem Jahr finden wir die Aufteilung toll. Es ist aufgelockert, es gibt Sitzgelegenheiten, und durch die Aufteilung in zwei Märkte am Dionysiusplatz und einem weiteren auf dem Platz an der alten Kirche kann sich jeder aussuchen, was er will“, sagten Rüdiger und Karin Körner aus Hüls.

Coronabedenken haben sie keine. „In vielen anderen Situationen ist die Gefahr weit größer. Im ÖPNV während des Berufsverkehrs zum Beispiel. Hier wird 2G geprüft, wir sind durchgeimpft, ich mache mir keine Sorgen“, fügte Rüdiger Körner hinzu.

Viel Platz haben die Gäste auf den beiden stimmungsvoll beleuchteten Weihnachtsmarkt-Teilen von „Made in Krefeld“ rund um die Dionysiuskirche. Foto: Fabian Kamp

Ähnlich war die Stimmung bei Anja Gerarts. „Ich freue mich schon seit Tagen, dass wieder Weihnachtsmarkt ist. Ich bin ein richtiger Weihnachtsfan und genieße es sehr, abends mit Freunden oder Familie auf einen Glühwein auf den Weihnachtsmarkt gehen zu können. Das Ambiente hier gefällt mir sehr gut. Ich bin einfach froh“, sagte sie und fand Zustimmung bei ihrer Schwägerin, die sie begleitete.