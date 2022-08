Stadtarchiv Krefeld wird digitalisiert : 262.000 Seiten jetzt online nutzbar

Krefeld Im Stadtarchiv wurden 1350 Akten mit 262.000 Seiten digitalisiert – sie stehen nun vielen offen. Das soll erst der Anfang sein; weitere 5000 Meter an Dokumenten warten.

Enthalten in den Dokumenten sind unter anderem eine Vielzahl an Ratsprotokollen oder Stadtplanungskarten. Mit diesen Dokumenten ist ein zentraler Quellenbestand für eine Vielzahl an Themen und Fragen der Krefelder Stadtgeschichte digitalisiert worden und kann nun online genutzt werden. Das Angebot richtet sich vor allem an Wissenschaftler, Studenten, Schüler und Politiker. Sie können Forschungen zu Themen wie Sozialfürsorge, Schulpolitik oder Migration einfacher durchführen.