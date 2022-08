Krefelder Verwaltung : Digitale Bürgerbeteiligung: Stadt startet mit einer Pilotumfrage

Krefeld Die Plattform bietet diverse Beteiligungsverfahrensarten wie zu Bauleitplänen, Dialogen, Meldeverfahren, Umfragen, Veranstaltungen und sonstigen Verfahren.

Die Stadtverwaltung bietet den Bürgern ab sofort eine zentrale elektronische Möglichkeit, sich an wichtigen Entwicklungen in Krefeld zu beteiligen. Dafür schließt sie sich dem vom Land kürzlich fertiggestellten Bürgerbeteiligungsportal „Beteiligung. NRW“ an.