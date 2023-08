Eine Art ist so groß wie ein Stück Würfelzucker Diese Fledermausarten schwirren durch Krefeld

Die Fransenfledermaus ist sowohl „Hausfledermaus“ als auch „Waldfledermaus“. Wochenstubengesellschaften befinden sich beispielsweise in Hohlräumen von Außenwandverkleidungen oder in Zwischenwänden von Häusern. In den vergangenen Jahren sind in südlicher gelegenen Bundesländern auch Quartiere in hohlen Decken oder Wänden von Kuhställen gefunden worden. Dort verließen die Fledermäuse den Kuhstall zum Teil nicht einmal, um auf Beutesuche zu gehen.