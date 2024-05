Messen und Konzerte Diese Musik ist Pfingsten in Krefelds Kirchen zu hören

Die beliebte und großartige Missa in D-dur, KV 194, von Wolfgang Amadeus Mozart erklingt gleich zweimal in festlichen Gottesdiensten am Pfingstfest. Der Kirchenchor St. Clemens, Krefeld-Fischeln, und der Kirchenchor der Schutzengelgemeinde, Krefeld-Oppum, haben sich für dieses Fest zusammengeschlossen und sich in gemeinsamen Proben vorbereitet auf die gemeinsamen Aufführungen. Neben den Chören wirken als solistisch mit: Ariane Ganser, Dorothee Wohlgemuth, Wolfgang Klose und Gereon Grundmann. Es spielt das Orchester Capella 94 unter der Leitung von Christoph Scholz. Die Termine sind: Pfingstsamstag, 18. Mai, 18 Uhr, in St. Clemens (Clemensplatz 1a) und Pfingstsonntag, 19. Mai, 11 Uhr, in der Schutzengelkirche (Hauptstraße 14).