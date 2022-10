Energiesparpotenzial : Bäder senken Wassertemperatur ab

Krefeld Seit Montag müssen sich die Besucher auf kälteres Wasser einstellen. Das sind die neuen Temperaturen in den Krefelder Badeanstalten.

Die landesweiten Energiesparmaßnahmen machen auch vor den städtischen Schwimmbädern nicht Halt. Wie in vielen anderen Städten wird auch in Krefeld die Wassertemperatur in den städtischen Bädern gesenkt. Das teilt der Fachbereich Sport und Sportförderung der Stadt Krefeld auf Anfrage mit. Konkret wurden die Sparmaßnahmen in dieser Woche umgesetzt: Seit Montag, 17. Oktober, erwartet die Besucher der Bäder eine niedrigere Wassertemperatur. „Aus Gründen der Energieeinsparung wurde eine Absenkung der Wassertemperatur beschlossen und zum 17. Oktober 2022 umgesetzt“, erklärt ein Sprecher. Betroffen sind das Badezentrum Bockum sowie das Bad am Stadtpark Fischeln. In Bockum „wurde die Temperatur im Sportbecken von 27 Grad Celsius auf 26 Grad Celsius und im Lehrschwimmbecken von 30 Grad Celsius auf 29 Grad Celsius gesenkt. Im Bad am Stadtpark Fischeln wurde die Temperatur im Variobecken von 28 Grad Celsius auf 26 Grad Celsius gesenkt.“