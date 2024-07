Theater Krefeld Großer Abschied von der Opernbühne

Mezzosopranistin Kejti Karaj und Bariton Miha Brkinjač standen in den vergangenen zwei Jahren vielfach auf den Bühnen in beiden Städten und haben viele Fans im Musikpublikum gewonnen. Ihr Debüt am Gemeinschaftstheater gaben sie gemeinsam in der Musical-Produktion „Liebe, Mord und Adelspflichten“. Sie haben auch Hauptrollen übernommen - zum Beispiel in der deutschen Erstaufführung von André Messagers „Passionnément - Verrückt nach Liebe“. Eine große Chance für junge Bühnentalente bietet das Opernstudio, weil die Mitglieder die Möglichkeit haben, große Partien für ihr Repertoire einzustudieren - und damit auch auf die Bühne zu gehen. So waren beide auch besetzt in den italienischen Opern „Madama Butterfly“, „Rigoletto“ und „Die Reise nach Reims“ sowie in Charles Gounods „Margarethe (Faust)“. Kejti Karaj sang die Hosenrolle des Siebel und Miha Brkinjač die Partie des Valentin.