Museen und Behörden in Krefeld : Eingeschränkter Betrieb über die Feiertage

Krefeld Die Museen, das Badezentrum Bockum und die städtischen Eishallen sind geöffnet. Die Stadtverwaltung ist nur in Notfällen erreichbar.

Notfälle und Gesundheit Der Fachbereich Gesundheit und die Feuerwehr sind weiterhin im Dienst. Das städtische Corona-Info-Telefon mit der Rufnummer 02151 862222, das Impfzentrum sowie das Diagnosezentrum an der Schwertstraße werden vom 27. bis zum 30. Dezember jeweils von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr (telefonische Terminvergabe bis 16 Uhr) öffnen, meldet die Stadt. Darüber hinaus ist diese auch an den Feiertagen geöffnet und zwar am Freitag, 24. Dezember, und am 1. Weihnachtsfeiertag jeweils von 8 bis 13 Uhr inklusive telefonischer Terminvergabe. Am Sonntag, 26. Dezember, ist diese geschlossen, am Freitag, 31. Dezember, und am Neujahrssamstag jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet inklusive telefonischer Terminvergabe. Am Sonntag, 2. Januar, ist geschlossen. Ab Montag, 3. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten.