Im Finale um die Deutsche Meisterschaft 1968 im Feldhandball vor 26.000 Zuschauern in der Landeshauptstadt gegen die SG Leutershausen warf er ein Tor. Das war für ihn aber nebensächlich, denn seine Stärken lagen in der Deckung. So baute der TV Oppum seinerzeit auf die Fähigkeiten seines Abwehrchefs als Fundament für zwei Meisterschaften 1966 und 1968. Am 2. Juli ist Fritz Brauweiler im Alter von 81 Jahren gestorben. Vielen Krefeldern ist er auch als Wirt der Sportsklause an der Glockenspitz bekannt, die er 40 Jahre lang gemeinsam mit seiner Ehefrau Irene betrieben hatte.