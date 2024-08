Festival in Krefeld Diese Bands treten beim Internationalen Folklorefest umsonst und draußen auf

Am 19. August 1978 beginnt auf dem Platz an der Alten Kirche eine Erfolgsgeschichte. Das erste Internationale Folklorefest mit Musik und Tanzprogramm aus vielen Ländern begeistert das Publikum. In den kommenden Jahren sollte es wachsen und gedeihen - immer am letzten Wochenende der Sommerferien und mit immer mehr Publikum. 10.000 bis 12.000 Besucher erwartet die Initiative Folklorefest, die vor vielen Jahren die Organisation aus den Händen der Stadt übernommen hat, auch für dieses Jahr. Es ist die 45. Auflage und damit seines Zeichens Deutschlands ältestes und größtes „Umsonst & Draußen“-Festival für Folk- und Weltmusik.