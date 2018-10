Krefeld Klassentreffen : Die Zweifach-i-Dötzchen vom Fischelner Bunker

Sie waren die letzte Klasse, die vor Kriegsende in die Grundschule Marienschule am Fischelner Bunker eingeschult wurden. Jetzt gab es ein Wiedersehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sie waren seinerzeit die letzte Klasse, die vor Kriegsende im Jahr 1944 in die Fischelner Marienschule neben dem Bunker eingeschult wurde — um ein Jahr später nach Kriegsende noch einmal eingeschult zu werden, wieder in die erste Klasse der dann Katholischen Grundschule am Marienplatz.

Carola Puvogel

Jetzt gab es ein Wiedersehen der 17 Zweifach-i-Dötzchen, von denen Klassentreffen-Organisator Peter Krings sagt: „Viele von uns feierten 2018 einen runden Geburtstag.“

Anlässlich des Ausflugs in die Vergangenheit gab es ein umfangreiches Programm und viel Zeit fürs Erinnern. Zum Beispiel daran, dass der Unterricht wegen der ständigen Luftangriffe meist im Bunker stattfand. Denselben besichtigte die Gruppe nun und informierte sich über das spannende Bauprojekt, das derzeit dort realisiert wird: In dem Weltkriegs-Relikt entstehen Wohnungen und Büros. Die Abrissarbeiten sind inzwischen so weit gediehen, dass nur noch ein Betongerippe des Klotzes übrig ist.



