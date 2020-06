Corona-Pandemie : Die Zahl der Insolvenzen in der Stadt ist leicht gestiegen

Krefeld Insolvenzen bezeichnen Fachleute als nachlaufenden Konjunkturindikator. Das bedeutet, bis verlässliche Zahlen auf dem Tisch liegen, ist die Entwicklung schon fortgeschritten. Die Zahlen sind beschränkt aussagefähig.

Die Zahl der Insolvenzen in Krefeld für das erste Quartal dieses Jahres sagt deshalb kaum etwas über die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft und Privatpersonen aus. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in den Monaten Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um 18,8 Prozent von 16 auf 19 gestiegen. Bei den ehemals Selbstständigen ist ein Plus um 27,3 Prozent von elf auf 14 zu verzeichnen. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen sank in Krefeld um 8,5 Prozent von 59 auf 54. Insgesamt stieg die Zahl der Insolvenzen in der Seidenstadt um 3,4 Prozent von 87 auf 90.