120 Jahre Lutherkirche und Walcker-Orgel Liebeserklärung an Krefelds romantischste Orgel

Schon der Name zaubert denen, die sich mit Orgelklang auskennen, ein Leuchten in die Augen: Walcker. Die Orgelbauer-Dynastie, die ihre Anfänge 1780 in einer Werkstatt in Cannstatt hatte, genießt den Ruf der Stradivaris und Amatis in der Welt der Violinen. Ein Prachtstück mit ganz besonderer Geschichte steht in Krefeld. Am 6. Juli 1904 wurde die Orgel zusammen mit der Lutherkirche geweiht. Heute stehen beide unter Denkmalschutz. Mit einem exquisiten Konzert für Orgel und Sopran wird der 120. Geburtstag am Sonntag, 7. Juli, gefeiert.