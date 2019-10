Straßensanierung in Krefeld : „Stadt saniert intakte Tiergartenstraße“

Straßensanierung in Krefeld

Die gleiche Stelle wie auf dem oberen Bild sah am Montag so aus. Die oberste Straßenschicht ist weggefräst. hier wird nun neuer Asphalt aufgetragen. Ein neuer Belag wird nun aufgetragen. Foto: Schalljo, Sven/Schaljo, Sven

Krefeld Die Tiergartenstraße, speziell das Stück zwischen Schönwasser- und Violstraße gehörte zu den besten Straßen Krefelds. Trotzdem wird die Straßendecke erneuert – zum Unverständnis von Anwohnern, die woanders mehr Bedarf sehen.

Die Tiergartenstraße zwischen Schönwasser- und Voltastraße gehörte zu den besten Straßen im Krefelder Stadtgebiet. Kein einziges Schlagloch war auf dem Stück zu finden, minimale Risse waren im Asphalt zu sehen und ein breiter Radweg war in der ohnehin wenig befahrenen Straße ebenfalls vorhanden. Trotzdem wurde die Straße am Montag aufgerissen, um die Straßendecke zu erneuern. Die Anwohner sind irritiert und versuchen, eine Begründung für die Maßnahme zu bekommen, doch weder bei Stadt noch Kommunalbetrieb (KBK) sind sie erfolgreich.

„Als ich den Zettel mit der Benachrichtigung über die Bauarbeiten und die damit verbundene Sperrung vergangene Woche im Briefkasten fand, habe ich direkt versucht, irgend jemanden zu finden, der mir begründen könnte, warum das geschieht“, sagt Lotti Vogel. Sie lebt seit über 30 Jahren an dem fraglichen Stück der Tiergartenstraße. „In Krefeld gibt es nun wahrlich genug Straßen, die einer kurzfristigen Sanierung bedürfen. Und ausgerechnet bei uns mit einer der besten Straßen des Stadtgebietes reißt man auf? Das will mir nicht in den Kopf“, fährt sie fort. Ohnehin sei die Straße wenig frequentiert.