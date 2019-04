Neuer SWK-E-Roller : Den KRuiser leihen: Ein Selbstversuch

Krefeld Der KRuiser, das neueste Angebot der SWK, wird am Samstag, 6. April, beim „Krefelder Frühling“ vorgestellt. Am Behnisch-Haus kann jeder die Roller ausprobieren. Ein Test vorab.

Am 6. April fällt der Startschuss zum neuesten Projekt der SWK, dem KRuiser. Die 30 Elektroroller, die jeder Bürger leihen kann, stehen nun überall rund um die Krefelder Innenstadt bereit. Wir haben das System getestet. Es beginnt mit dem Laden der App, über die die Roller zu buchen sind. Das geht schnell und einfach über App- bzw. Playstore. Dann geht es an die Registrierung. Hier gebe ich meine Daten nebst Kontoverbindung ein und bekomme eine Bestätigungs-Email, auf der ich über einen Link die Registrierung abschließen muss.

Kleines Problem: Mein Email-Provider stuft die Mail als Junk ein, und ich muss sie aus dem Junk-Filter holen. Dann folgt der nächste Schritt: Ich filme über die App (sie benötigt dafür Zugriff auf die Kamera, fragt auch nach dem Mikro, das lehne ich aber ab, und es funktioniert) meinen Führerschein. Dann soll ich diesen neben mein Gesicht halten und ebenfalls filmen. Nach einigen Minuten wird mein Konto freigegeben. Jetzt bekomme ich die Roller in der Nähe angezeigt. Den nächsten reserviere ich und mache mich auf den Weg.

Der KRuiser kostet während der Fahrt pro Minute 20 Cent unabhängig von der in dieser Zeit gefahrenen Strecke. Hinzu kommen 5 Cent die Minute , wenn man ihn abstellt, aber nicht freigibt. Ein Freigeben ist nur innerhalb eines definierten Gebietes um die Stadtmitte möglich. Die Registrierung bei der App (zu finden im Apple-Appstore und Goole Playstore) ist kostenlos. Jeder Nutzer erhält 20 Freiminuten bei der Registrierung.

Kritisch ist nur eine Situation, als eine Autofahrerin auf der Philadelphiastraße meint, sie könne einfach so auf meiner Spur überholen. Und das, obwohl ich laut Tacho 50 fahre (offiziell ist die Höchstgeschwindigkeit 45 km/h). Eine Situation, die ich also passionierter Fahrradfahrer gut kenne, die aber mit dem deutlich breiteren Roller etwas schwieriger ist. Ansonsten verläuft die knapp halbstündige Testfahrt ohne Probleme. Es macht Spaß, den Flitzer zu fahren und die Höchstgeschwindigkeit wirkt schneller, als sie laut Anzeige ist.

Bremsen muss ich bei Vorausschauender Fahrweise fast gar nicht, denn der Roller rekuperiert. Das heißt, sobald ich vom Gas gehe, erzeugt ein Dynamo Strom und lädt die Batterie auf, was merklich bremst. Das erhöht die Reichweite auf rund 100 Kilometer und schont das Material. Bremsen sind übrigens einer der Hauptproduzenten von Feinstaub im Verkehr. An Ampeln früh vom Gas zu gehen und über das Rekuperationssystem zu bremsen, ist also auch unter Umweltschutzaspekten eine gute Sache.