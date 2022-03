Wasserball : Die SV Krefeld 72 behält ihre weiße Weste

Trainer Dusan Dragic (Nr. 12) half wieder als Spieler aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Bundesligist gewann am Dienstag in Köln mit 12:6. Trainer Dusan Dragic musste erneut als Spieler aushelfen. Tobias Kammermeier zum Mann des Tages gewählt. Samstag steigt das Derby gegen Bayer.

(lus) Mit einem 12:6 (5:1; 1:1; 2:1; 4:3)-Auswärtssieg in Köln behaupten die Männer der SV Krefeld 72 die Tabellenführung in der Zwischenrunde der Wasserball-Bundesliga. Mitte Januar hatte es gegen die SGW Köln an gleicher Stelle im Müngersdorfer Sportleistungszentrum eine unglückliche 7:8-Niederlage gegeben. Diesmal machte es die SVK deutlich besser, ließ nichts anbrennen und fuhr einen klaren Erfolg ein.

Im ersten Viertel konnte die SVK die Kölner überraschen, startete schnelle Konter und war sicher im Überzahlspiel. Außer einem Treffer in Unterzahl ließ die sehr souveräne SVK-Abwehr nichts zu. Mit einer 5:1-Führung ging es in die erste Pause.

Die beiden nächsten Spielabschnitte waren sehr torarm. Die Krefelder standen hinten sicher, konnten aber selber eine Reihe von hochkarätigen Torchancen nicht nutzen. Als die Gastgeber nun den Abstand schnell auf 6:9 verkürzen konnten, kamen natürlich Erinnerungen an die letzte Begegnung in der Domstadt auf, die bis hierhin einen ähnlichen Verlauf genommen hatte. Damals drehten die Kölner im letzten Viertel ein 2:6 in letzter Sekunde noch auf 8:7. Doch diesmal ließ sich die SVK nicht aus dem Konzept bringen, spielte ihre konditionelle Überlegenheit aus und legte noch drei Treffer nach.

Trainer Dusan Dragic, der im Becken wieder ausgeholfen hat, meinte nach dem Spiel: „Das Gute ist, dass die jungen Spieler nun zweimal hintereinander gezeigt haben, dass sie auch ohne die älteren Leistungsträger Bastian Schmellenkamp und Paul Huber gewinnen können. Zum Schluss konnte man noch sehen, dass wir als Mannschaft deutlich gefestigter sind, als wir es noch vor zwei Monaten waren.“

Ein hervorragendes Spiel mit gleich fünf Treffern lieferte der erst 15-jährige Tobias Kammermeier ab, der als jüngster Spieler im Wasser zu Recht zum Spieler des Tages gewählt wurde.