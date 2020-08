Vertrag unterzeichnet : Die Stadtverwaltung zieht für zehn Jahre als Mieter ins „C&A-Haus“

Die Stadt zieht als Mieter ins „C&A-Haus“ der Erwe-Immobilien AG an der St. Anton Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Erwe Immobilien AG hat nach eigenen Angaben gut 20 Millionen Euro in ihr Innenstadt-Objekt an der St.-Anton-Straße zwischen König- und Friedrichstraße gesteckt. Es ist voll vermietet.

Die Frankfurter Erwe Immobilien AG stärkt ihre Position in der Krefelder Innenstadt. Nach dem Kauf des früheren Ziellenbach-Areals an der Friedrichstraße kann die Aktiengesellschaft nun den Abschluss eines langfristigen Vertrages mit der Stadt Krefeld im Gebäude direkt gegenüber mitteilen. Die Stadtverwaltung hat im C&A-Haus für die Dauer von zehn Jahren mit Option auf weitere fünf Jahr Büroraum für etwa 110 Beschäftigte aus den Fachbereichen Denkmal, Sport und Sportförderung gemietet. Der Kontrakt für die 3400 Quadratmeter Nutzfläche im Bürohaus an der St.-Anton-Straße sei jetzt unterzeichnet worden, erklärte ein Unternehmenssprecher am Freitag.

„Wir freuen uns, dass wir einem Teil der Mitarbeiter der Stadt Krefeld ein neues Zuhause geben dürfen“, sagt Rüdiger Weitzel, Vorstand der Erwe Immobilien AG. „Damit verfolgen wir konsequent unseren Ansatz weiter, Immobilien in guter Lage, die vormals von Retailnutzungen dominiert wurden, in gemischt genutzte Objekte zu überführen. Hiermit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur notwendigen Belebung unserer Innenstädte“,so Weitzel weiter.

„Nach genauer Prüfung hat sich die Stadt entschlossen, das attraktive Angebot der Erwe für eine langfristige Nutzung anzunehmen“, sagt Rachid Jaghou, Betriebsleiter Zentrales Gebäudemanagement Krefeld. „Behördenbereiche erhalten auf diese Weise moderne Flächen an einem zentralen Standort, der für den Publikumsverkehr und unsere Mitarbeiter sehr gut erreichbar ist.“ Die Erwe hat sich zu einer umfangreichen Sanierung und Modernisierung der Büroflächen verpflichtet. „Wir werden die gesamte Inneneinrichtung sowie die technische Ausrüstung erneuern und die Bedürfnisse unseres Mieters erfüllen“, so Weitzel weiter. Die Übergabe ist in mehreren Bauabschnitten vorgesehen.

Über die Mietkonditionen ist nichts bekannt. Eine Kaltmiete von sieben Euro pro Quadratmeter unterstellt, summieren sich die Mieten auf mehr als 600.000 Euro jährlich und mehr als sechs Millionen Euro zuzüglich Nebenkosten über die Vertragslaufzeit betrachtet. Die Vertragslaufzeit macht deutlich, in welchen Zeitfenstern die Stadtverwaltung plant, wenn sie von einem zentralen Verwaltungsneubau auf dem Theaterplatz spricht.