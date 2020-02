Auszeichnungen : Stadtehrenplakette für die Entomologen

Entomologe Martin Sorg wird geehrt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die ganze Welt ist 2017 auf Krefeld aufmerksam geworden. Der Entomologische Verein Crefeld veröffentlichte eine Studie über das Insektensterben, und fand globales Echo. Martin Sorg, Heinz Schwan, Werner Stenmans und Andreas Müller haben mit „More than 75 percent decline over 27 years in total flying insects biomass in protected areas“, für ein weltweites Echo gesorgt.

Der Hauptausschuss hat jetzt beschlossen, dass die Vier mit der Stadtehrenplakette ausgezeichnet werden. „Die Studie vergegenwärtigte das sich abzeichnende Insektensterben und dessen Auswirkungen auch auf den Fortbestand der menschlichen Spezies. Durch ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde die Möglichkeit eröffnet, hiergegen einzuschreiten“, heißt es in der Begründung.

Der Entomologische Verein ist vor 115 Jahren gegründet worden. Seine Aufgabe ist die Erforschung von Insekten, ihren Arten und Lebensräumen, die Entwicklungen und Populationen. Zur Forschung gehört auch die Publikation. Der Verein betreut auch über eine umfangreiche Sammlung von Insekten, die aus dem früheren Naturwissenschaftlichen Museum stammt.