Sportangebote : Rückzieher: Die Stadt stellt ihre Schwimmkurse für Kinder doch nicht ein

Krefeld Thomas Nuyen ist seit mehr als 40 Jahren Trainerausbilder und Schwimmlehrer. Er fordert, dass die Kommune ihre Entscheidung zurücknimmt.

Kinder und Jugendliche sollen Schwimmen lernen. Das ist gesellschaftlicher Konsens. Umso erstaunlicher, dass die Stadt Krefeld ab August abtauchen und die Schwimmausbildung in Anfänger- und Fortgeschrittenenkursen einstellen will. Thomas Nuyen ist seit mehr als 40 Jahren als Leistungsschwimmer, Trainerausbilder und Schwimmlehrer aktiv. Er kann diesen Schritt der Kommune nicht nachvollziehen.

Derzeit führe der Fachbereich Sport- und Sportförderung fünf Anfänger-Schwimmlernkurse mit insgesamt 75 Teilnehmern und 14 Förder-Schwimmlernkurse mit insgesamt 190 Teilnehmern durch, informierte Stadtsprecher Manuel Kölker auf Anfrage unserer Redaktion. Sowohl die Anfänger- als auch die Förderschwimmlernkurse umfassten jeweils 16 Übungseinheiten. Veranstaltungsorte seien das Lehrbad Linn (samstags u. sonntags) sowie das Stadtbad Uerdingen (sonntags). „Neue Anfänger- und Förder-Schwimmlernkurse werden in kommenden Halbjahr seitens der Stadt nicht angeboten“, bestätigte Kölker die Informationen, die Nuyen per Mail erhalten hatte. Grund sei akuter Personalmangel im Fachbereich Sport und Sportförderung. Unter anderem sei der für Planung und Koordination der Kurse zuständige Mitarbeiter langzeiterkrankt.

Auch die Schulen seien mit ihren wenigen zur Verfügung stehenden Schwimmstunden und dem immer noch vorhandenen Fachkräftemangel speziell in den Grundschulen nicht in der Lage, diese Misere zu beheben, erklärte er. „Und nun beschließt die Stadt Krefeld ihre Schwimmausbildung, in die mehrere hundert Krefelder Mädchen und Jungen eingebunden sind, einzustellen. Nicht etwa, weil Übungsleiter und Helfer fehlen, sondern weil in der Verwaltung der Ausfall eines einzigen Sachbearbeiters, der die notwendige Vorbereitung und organisatorische Begleitung der Kurse leistet, krankheitsbedingt ausfällt und verwaltungsintern nicht kompensiert werden kann“, fasst Nuyen die Gründe der Stadtverwaltung kopfschüttelnd zusammen.