Neues Städteranking Die Stadt Krefeld liegt im falschen Bundesland

Die Stadt Krefeld hat einen großen Nachteil: Trotz Eigenschaft als Rhein-Anlieger, Anbindung an drei Bundesautobahnen und Nähe zum Flughafen schlägt ein Standortfaktor besonders negativ zu Buche – die Zugehörigkeit zum Land Nordrhein-Westfalen. In der neuen Prognos-Städterangliste 2024 belegt Krefeld unter 71 deutschen Großstädten Platz 60. Damit rangiert die Seidenstadt auf einem der hintersten Plätze. Allerdings: „14 der 20 Städte mit der geringsten Platzierung liegen in Nordrhein-Westfalen“, berichtete ein Prognos-Sprecher. Während sich in den Bereichen Ökologie und Digitales durchaus gute Ausgangsvoraussetzungen zeigten, seien die Städte in den Bereichen Arbeit und Soziales fast durchgängig am Ende der Verteilung. Startchancen seien mit einer hohen Kinderarmutsquote schwerer als anderswo. Auch bei den Kitaplätzen pro Kind lägen diese Städte eher am Ende der Verteilung. Die Ansatzpunkte für einen Wandel ließen sich aber auch erkennen: So seien die Mieten deutlich niedriger als in anderen Städten und die digitale Infrastruktur sei in der Regel gut ausgebaut, heißt es in der Analyse des Analyse- und Beratungsunternehmens Prognos mit Sitz in Basel und mehreren Standorten in Deutschland.