Literatur in Krefeld : Erster Krefelder Fantasy-Preis: Fünf Titel sind in der Endauswahl

Krefeld Es sind nicht die schillernden Namen, die auf den Bestsellerlisten stehen. Auf der Shortlist für den 1. Krefelder Fantasy-Preis stehen Romane von Sameena Jehanzeb, Thilo Corzilius, Timo Leibig, Katharina Hartwell und Birgit Jaeckel.

Sameena Jehanzeb siedelt die Geschichte „Was Preema nicht weiß“ in der nahen Zukunft an. „Das Buch entführt auf zwei spannende Handlungsebenen: auf eine hinter einem weißen Raum liegende, paradiesartige Lichtung kurz nach dem Weltuntergang und in die sich langsam aufbauenden, zurückkehrenden Erinnerungen einer jungen Frau. Beide Handlungsstränge werden von der 1981 in Bonn geborenen Autorin geschickt verwoben“, lässt die Jury wissen. Die Grafiken am Beginn der einzelnen Kapitel, die sich im Verlauf der Geschichte zu einem Bild zusammenfügen, haben die Jury besonders beeindruckt. Mit diesem Buch hat Jehanzeb den Selfpublishing-Buchpreis 2020 gewonnen.

Um eine Trickbetrügerbande in Venedig geht es in „Diebe der Nacht“. Als „irgendwo zwischen The Italian Job und Ocean‘s Eleven“ angesiedelt sieht die Jury den Text von Thilo Corzilius. Venedig ist natürlich als alternative, fantastische Kulisse inszeniert. „Der in Essen lebende Autor und Theologe wirft seine Leser in eine Welt aus Magie, Kunst, Schätzen und Humor, das Setting ist zugleich postindustriell und erinnert an die Renaissance. Am Ende des Buches wünscht man sich ein mechanisches Theater, um damit umherzuziehen und mehr von dieser Welt zu entdecken“, heißt es.