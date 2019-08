Abbruch-Unternehmen aus Krefeld : Größter Abbruch seit einem Jahrzehnt

Der große 70-Tonnen-Longfront-Bagger mit seinem hyraulischen Greifer reißt das Gebäude Stück für Stück ein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Firma Schwindt GmbH reißt das alte Babcock-Gebäude an der Parkstraße ab. Es ist der größte Abriss in Krefeld seit zehn Jahren. Dabei wurde das Unternehmen erst vor zwölf Jahren gegründet - mit Hammer und Meißel als Ausrüstung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Schon auf der Straße ist die Staubwolke zu sehen. Nach der Einfahrt auf den Hof an der Parkstraße offenbart sich deren Ursprung: Riesige Bagger reißen ein vier- bis teilweise fünfgeschossiges Gebäude ab. Mit seinen hydraulischen Greifern mit einer Druckkraft von bis zu 25 Tonnen greift der Longfront genannte 70-Tonnen-Kolloss zu und „beißt“ Stück für Stück aus dem großen Gebäudekomplex heraus. Dass dabei Staub entsteht erklärt sich von selbst. „Wir versuchen, was wir können, um die Belastung zu minimieren. Die Außenwände bleiben so lange wie möglich stehen und wir berieseln dauerhaft. Sogar bei Regen“, erzählt Georg Schwindt, der Inhaber der Schwindt Abbruchtechnik und Schadstoffsanirung GmbH.

Der aktuelle Abriss des ehemaligen Babcock-Gebäudes an der Parkstraße in Uerdingen sei laut Aussage des Bauamtes der größte Abbruch in Krefeld in den vergangenen zehn Jahren, erzählt er. Dass Schwindt diesen vornimmt ist eine beeindruckende Leistung, denn erst 2007 wurde das Unternehmen gegründet. „Ich habe mit dem Abschlagen und entsorgen von Fliesen angefangen. Mit Hammer und Meißel. Die habe ich sogar noch im Keller“, erzählt der 34 Jahre alte Firmeninhaber wenig nostalgisch. Heute, zwölf Jahre später, schaffte er daraus ein Unternehmen mit 20 Angestellten und einem geplanten Jahresumsatz von bis zu drei Millionen Euro in 2019. Der Fuhrpark wuchs mittlerweile auf sieben große Bagger bis hin zu besagtem 70-Tonnen-Untetüm, drei Radlader, vier LKW, zwei Sattelzugmaschinen und zwei Containerfahrzeuge verschiedener Größe.

Info Aus der Garage zum Mittelständler Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Die Schwindt Abbruchtechnik & Schadstoffsanierung GmbH sitzt heute in zwei Büros im Mies van der Rohe Business Park. Zur Gründung war sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Garagenunternehmen. Erster Firmensitz war eine Doppelgarage, ebenfalls im Business Park. Allein das aktuelle Abrissprojekt ist beeindruckend: Das alte Babcock-Gebäude, das einem Seniorenheim weicht, steht auf einem knapp zehn Quadratkilometer großen Grundstück. Über 70.000 m³ umbaute Fläche ergeben rund 30.000 m³ Schutt. Schadstoffe wie Asbest wurden bereits vorher entfernt und fachgerecht entsorgt. Die vor einer Woche begonnen Arbeiten sollen insgesamt rund sechs bis acht Wochen dauern.

Es habe gut fünf Jahre gedauert, bis das Unternehmen Fuß gefasst habe. Heute bietet Schwindt Komplettlösungen an. „Wenn ein Investor ein Grundstück kauf, auf dem bereits ein Gebäude steht, dann beauftragt er uns. Wir kümmern uns um Ämter, Schadstoffexpertise, die Beseitigung gefährlicher Substanzen, den Abriss und die Entsorgung“, erklärt der Firmeninhaber. Schwindt ist nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zertifiziert als Entsorgungsfachbetrieb. „Dazu gehört auch, dass wir alles bis auf Nuklearmaterial transportieren dürfen“, sagt der seit 2012 alleinige Geschäftsführer.

Das Unternehmen ist weiterhin klar auf Wachstumskurs. Allein in diesem Sommer wuchs die Belegschaft um fünf Personen. In 2018 und 2019 wurde auch der Fuhrpark deutlich erweitert. „Allein in diesem Zeitraum haben wir rund zwei Millionen Euro investiert“, sagt Schwindt. Sein Unternehmen ist bei den Planungen des Kasernenumbaus an der Kempener Allee ebenso beteiligt, wie beim Abriss der Problemimmobilien an der Lindenstraße neben dem Café Kosmopolit. „Hier haben wir die Expertisen gemacht und es sieht sehr danach aus, dass wir auch den Abbruch vornehmen werden. Das ist allerdings noch nicht endgültig“, sagt der Quereinsteiger, der das Unternehmen nach Abschluss der höheren Handelsschule mit einem Partner gründete.

Eine differenzierte Meinung hat er übrigens zur Frage der Ansiedlung eines Entsorgungsunternehmens im Gewerbegebiet Fichtenhain. „Klar ist: Wir brauchen weitere Kapazitäten in der Umgebung. Aber für mich ist ebenso klar, dass dort nicht der richtige Ort ist. Bei aller Berieselung: Staub lässt sich schlicht nicht vermeiden. Und auch bei Gefahrstoffen ist nie alles 100 Prozent sicher. Das ist neben Nahrunsmittelbetrieben nicht machbar“, ist er überzeugt und fordert andere Lösungen und Standorte.

Das alte Babcock-Gebäude an der Parkstraße in Uerdingen wird derzeit von der Firma Schwindt abgerissen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)