Ausflüge für die ganze Familie Die schönsten Hofläden der Umgebung rund um Krefeld

Hofläden bieten oft ein Kleinod. Mal liegen sie pittoresk inmitten der Natur, mal sind sie besonders gut erreichbar, meist lohnt sich der Ausflug auch mit dem Fahrrad und wird so am Wochenende zu einem kleinen Familienausflug. Wir haben die Hofläden in und um Krefeld zusammengetragen und geben einen Überblick, was sie im Einzelnen zu bieten haben.