Unterwegs in Krefeld Die schönsten Biergärten in Krefeld

Was genau ein Biergarten ist, das ist in Bayern streng geregelt. Es ist ein besonderer Typ der Gartenwirtschaft, heißt es vom Verein zum Erhalt der Bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) – lapidar ausgedrückt, ist es heute generell der Begriff für gastronomische Einrichtungen im Freien. Doch da man in Bayern streng ist mit dem Begriff, gibt es Voraussetzungen, die in der Bayerischen Biergarten-Verordnung festgelegt sind: So muss die Anlage einen Gartencharakter haben, eine Bierzapfanlage darf nicht fehlen, die Möblierung sollte rustikal sein – um nur einige zu nennen. Anderswo ist der Biergarten längst nicht so eng definiert. Es ist einfach eine Gastronomie mit Außenbereich, perfekt für die warmen Monate – das Bier ist nicht obligatorisch. Doch wo gibt es die schönsten Biergärten in Krefeld? Wir haben uns umgeschaut und einige davon herausgepickt.