Kostenpflichtiger Inhalt: Befall in einigen Staddteilen : Was Sie schon immer über die Ratten in Krefeld wissen wollten

Eine Ratte frisst in einer Parkanlage in Berlin Abfall. (Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

Krefeld 64 Meldungen über Rattenbefall gab es 2019 in Krefeld. Was sind das für Tiere, die in manchen Stadtteilen regelmäßig für Angst und Schrecken sorgen? Porträt eines Lebenskünstlers auf Wanderschaft.