Schulen in Krefeld : Der Kinosaal wird zum Klassenzimmer

Schulen in Krefeld

Krefeld Am Donnerstag, 23. Januar, starten die Schulkino-Wochen in NRW. Krefelder Schulen können sich jetzt bewerben.

(ped) 160.000 Besucher – und alle waren während der Unterrichtszeit im Kino: Diesen Rekord erreichten die Schul-Kino-Wochen NRW Anfang diesen Jahres. Vom 23. Januar bis 5. Februar 2020 werden wieder mehr als 120 Kinos in ganz Nordrhein-Westfalen ihre Türen für Schüler öffnen. In Krefeld wird das Cinemaxx zum Klassenzimmer. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Zu 13. Mal laden „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film + Schule NRW“, eine gemeinsame Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW, ein. Die Veranstaltung soll die Filmbildung fördern und die Möglichkeiten aufzeigen, einen Film im Unterricht zu besprechen und zu analysieren. Schulministerin Yvonne Gebauer sagt: „Bei den Schul-Kino-Wochen setzt sich das Filmerlebnis auch nach dem Abspann fort. Schülerinnen und Schüler gewinnen interessante Einblicke in das Medium Film und tauchen tiefer in Handlungen und Geschichten ein. Dadurch schärfen sie ihr analytisches Denken und erwerben neue Medienkompetenzen. Lehrkräften bieten die Wochen wertvolle Inspiration, um den Film als Lernmittel sinnvoll und spannend in den Unterricht einzubinden.“ Matthias Elwardt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Visison Kino, betont, dass der gemeinsame Kinobesuch ein im Kern demokratischer Moment der kulturellen Teilhabe, des gemeinsamen Erlebens, des Perspektivwechsels und der Einfühlung sei.